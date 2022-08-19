МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Страны Европы сами спровоцировали дефицит газа в регионе, считает автор турецкого издания Anadolu Ajansı. Существует всего один способ снизить цены на этот вид топлива. В бундестаге считают ведение с Россией переговоров по газу разумным

Для европейцев нет преград к возвращению "нормальной торговли", отмечает обозреватель и добавляет, что в противном случае в отопительный период страны ЕС окажутся на пороге крупнейшего в истории энергокризиса.

В связи с вводимыми против России санкциями страны Европы в числе прочих мер начали прорабатывать варианты сокращения импорта газа у "Газпрома". В связи с этим энергетический кризис в Европе зимой может достичь пика. Корреспондент Anadolu после сбора и анализа информации пришел к выводу, что те сорок процентов закупаемого у России газа, которые получали страны региона до начала спецоперации, из-за возникших проблем на экспортных российских магистральных трубопроводах, Европа уже получить не сможет: прокачка сырья значительно сократилась.

Технические проблемы с, пожалуй, самым важным для Европы газопроводом "Северный поток" до сих пор не решены. Также не стоит сбрасывать со счетов то, что после отказа ряда стран ЕС оплачивать российское сырье в рублях были прекращены поставки природного газа в Латвию, Польшу, Болгарию, Данию, Финляндию и Нидерланды. В результате, как подсчитали а МЭА, прокачка сырья в регион упала с 300 млн кубов в сутки в июле прошлого 2021 года до отметки ниже 100 млн кубов в июле года текущего. В Германии выступили за немедленный запуск "Северного потока — 2"

Европе необходимо заполнить свои хранилища газа как минимум на 90%, заявил глава МЭА Фатих Бирол, и даже в этом случае регион не застрахован от перебоев в газоснабжении. Сейчас хранилища заполнены только га 74%.

Как рассказал турецкому изданию гендиректор российского Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, проблемы с природным газом вызваны шагами Европы. Он отметил, что сокращение экспорта из России связано с предпринятыми Германией и Польшей шагами в отношении инфраструктуры "Газпрома".

"Вместо природного газа можно использовать нефть и уголь, но их тоже нет. Европа пытается купить все по любой цене, но ей не хватает инвестиций в эти отрасли из-за атаки на угольный и нефтегазовый секторы в рамках энергетической трансформации. Это была еще одна ошибка. На рынке больше нет излишка энергии", — отметил специалист. Цены на электроэнергию в Евросоюзе достигли рекордных значений

Самостоятельно "Газпром" не может решить эти проблемы. "Подземные хранилища газа конфискованы? Заполняйте сами. Турбины под санкциями? Поставки по "Северному потоку" сокращаются", — рассуждает собеседник издания.

Он добавил, что ситуация с "Турецким потоком" — совершенно противоположна. Трубопровод работает на полную мощность и все обязательства перед Турцией, Сербией и Венгрией будут выполнены.

У Европы только один способ снизить цены. Перестать политизировать энергетику и вернуться к нормальной торговле, подытожил Симонов.