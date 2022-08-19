МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ в Европу транзитом через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. Китайцы разводят руками: что потеряла Европа вместе с российским газом

По его словам объем подачи через ГИС "Суджа" составляет 42,1 миллиона кубометров на 19 августа, а заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.

Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.