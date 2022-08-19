БЕРЛИН, 19 авг — ПРАЙМ. Возобновление проекта "Северный поток — 2" сейчас не обсуждается, заявил в ходе брифинга в Берлине заместитель официального представителя правительства Германии Вольфганг Бюхнер, комментируя по просьбе прессы предложения ряда немецких политиков по возобновлению газового сотрудничества с Россией. В Германии выступили за немедленный запуск "Северного потока — 2"

Один из ведущих политиков либеральной партии СвДП, входящей в правительство канцлера Олафа Шольца, вице-президент бундестага Вольфганг Кубики высказался в пятницу за использование газопровода "Северный поток — 2" для предотвращения энергетического кризиса в Германии. Было бы разумно вести с Россией переговоры по газу, Германия не должна страдать от собственных санкций, написал в ответ в соцсети Twitter глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст ("Левые").

"Что касается вопроса о мощностях трубопровода, то канцлер (Олаф Шольц) высказался об этом еще 3 августа — есть достаточно мощностей у "Северного потока", нет никаких препятствий, чтобы выполнить все договоры России о поставках газа в Европу по этому трубопроводу, а также все еще работающему украинскому трубопроводу", — сказал Бюхнер.

Глава минфина Германии Кристиан Линднер считает "неподходящим" прозвучавшее в бундестаге предложение о запуске "Северного потока — 2", заявила на брифинге в Берлине представитель финансового ведомства.

При этом она отказалась отвечать на вопрос, обсуждал ли министр с Кубики позицию по "Северному потоку — 2".