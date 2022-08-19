МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Лицензии на право пользования углеводородными участками проекта "Сахалин-2" переданы новому оператору "Сахалинская энергия", следует из данных реестра участков недр и лицензий на пользование недрами. В бундестаге считают, что призывы к запуску "Северного потока — 2" усилятся

По данным реестра, ООО "Сахалинская энергия" переданы участки недр федерального значений Лунский и Пильтун-Астохский, расположенные на шельфе Охотского моря. Лицензии будут действовать до 19 мая 2026 года.

Ранее в пятницу "Сахалинская энергия" сообщила, что официально начала свою работу в качестве нового оператора проекта "Сахалин-2" и осуществляет производственно-хозяйственную деятельность в полном объеме. Компания отмечала, что с Sakhalin Energy Investment Company Ltd. на нового оператора были переведены все права и обязанности, а также персонал компании. На проекте поддерживается стабильная добыча, производство и отгрузка углеводородов покупателям ведутся без сбоев и в соответствии с графиком, утвержденным на 2022 год.

"Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое), а также работает завод по производству СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.

Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК в связи с недружественными действиями иностранных государств. Он предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское, юрлицо, и сохранение иностранцами доли в нем теперь под вопросом. В прежнем операторе — компании Sakhalin Energy — "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui — 12,5%, Mitsubishi — 10%.

Указ президента предписывал, что доли в уставном капитале ООО "Сахалинская энергия" будут у "Газпром Сахалин холдинга" и самой новой компании-оператора. При этом иностранные участники за месяц с даты создания нового предприятия обязаны уведомить кабмин РФ о согласии принять свои доли в "Сахалинской энергии" пропорционально долям в Sakhalin Energy. ООО было зарегистрировано 5 августа, соответственно, решение о продолжении участия в проекте иностранные партнеры должны принять до 5 сентября.