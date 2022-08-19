МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Болгария договорилась о поставке одного американского танкера сжиженного природного газа (СПГ) в октябре, сообщает радиостанция BNR со ссылкой на главу минэнерго технического правительства Росена Христова. Цены на газ в Европе подскочили на новостях по "Северному потоку"

Соглашение о поставках семи танкеров сжиженного природного газа (СПГ) из США заключило правительство Кирила Петкова, ушедшее в отставку в конце июня. Пришедшее на смену техническое правительство должно было подтвердить этот заказ до 19 августа. Согласно Христову, американская компания Cheniere Energy отказалась продлевать сроки оферты на поставку в Болгарию семи танкеров СПГ.

"Болгарии сегодня удалось договориться о слоте для разгрузки одного танкера СПГ в Турции, и она приняла предложение американской компании Cheniere о поставке одного танкера в октябре", — говорится в сообщении радиостанции.

Отмечается, что София не сможет принять два танкера в ноябре и декабре, так как не в состоянии обеспечить слоты для их разгрузки по приемлемой цене.

Болгария продолжает переговоры по поводу поставок газа на октябрь, ноябрь и декабрь.