ВАШИНГТОН, 19 авг — ПРАЙМ. Канада не в состоянии оказать существенную поддержку Европе с поставками газа в краткосрочной перспективе, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, выступая перед журналистами. Цены на газ в Европе подскочили на новостях по "Северному потоку"

"Честно говоря, мы не очень многое можем сделать в краткосрочной перспективе, чтобы помочь с приближающимися зимними трудностями", — признался Трюдо.

Он не стал уточнять, на какую помощь со стороны Канады могут в действительности рассчитывать европейские потребители, но отметил, что планирует обсуждать этот вопрос на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем. Глава правительства ФРГ приезжает с визитом в Канаду в воскресенье.

"Мы планируем посвятить краткосрочным вызовам (Европы) и тому, что и где можем сделать, значительную часть обсуждений с канцлером", — сообщил Трюдо.

Газовые фьючерсы в Европе в пятницу вечером подскочили в цене выше 2700 долларов за тысячу кубометров впервые с марта. Европейский рынок столкнулся с газовым коллапсом. Эксперты связывали его с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности в Европе подземных хранилищ газа (ПХГ) и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.

Сейчас Европа продолжает испытывать давление, прежде всего, из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной спецоперации на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямалу-Европе" вовсе прекратились.

"Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу — с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.