МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Читатели немецкого издания Die Welt гневно ответили на призыв премьер-министра Баден-Вюртемберга Винфрида Кречмана вместо душа обтираться влажной тряпкой и отапливать лишь одну комнату в квартире. В Германии раскрыли объем газа в хранилищах страны

"Тряпка для мытья — полезное изобретение", — заявил Кречман и выразил уверенность, что благодаря этому изобретению можно перестать "постоянно принимать душ".

Читатели встретили публикацию о призывах премьер-министра издевательскими комментариями.

Так, пользователь под ником Philipp F. написал: "(Бывшая) индустриальная нация вряд ли может быть более смешной".

"Скоро из вашего партийного центра "зеленых": сколько туалетной бумаги можно использовать за посещение туалета? Как уменьшить количество этих походов? Захватывающие ответы на вопросы, которые волнуют всех нас", — отметил Markus K.

Luise S. выступила с обвинениями: "Деньги налогоплательщиков десятилетиями тратились впустую, а тем, кто поддерживает здесь все в рабочем состоянии, остается только умываться на скорую руку. Какая наглая насмешка!"

А Walter M. сыронизировал: "Политикам не нужно мыться, потому что рука руку моет".

"Большинство населения Германии, вероятно, до сих пор не поняли, что энергетический кризис" вызван правящей коалицией, особенно "зелеными". Иначе я не могу объяснить, почему люди не выходят на улицы", — заключил andrea S.