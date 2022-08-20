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2022
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Итальянский энергоконцерн Enel раскрыл убытки от продажи бизнеса в России
Энергетика
Новости
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Итальянский энергоконцерн Enel оценил издержки от продажи своей доли в "Энел Россия" в €527 миллионов, следует из отчета компании за первое полугодие. Так, в отчете говорится:... ПРАЙМ, 20.08.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Итальянский энергоконцерн Enel оценил издержки от продажи своей доли в "Энел Россия" в €527 миллионов, следует из отчета компании за первое полугодие.
Так, в отчете говорится: "Стоимость активов "Энел России" была скорректирована до уровня ожидаемой цены сделки в €137 млн с признанием убытка в размере €527 млн".
За €137 миллионов российскую "дочку" Enel приобретут ЛУКОЙЛ и "Газпромбанк — Фрезия". Причем после завершения продажи активов компания ожидает дополнительных издержек.