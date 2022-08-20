МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Итальянский энергоконцерн Enel оценил издержки от продажи своей доли в "Энел Россия" в €527 миллионов, следует из отчета компании за первое полугодие. Siemens понесла убытки впервые за 12 лет

Так, в отчете говорится: "Стоимость активов "Энел России" была скорректирована до уровня ожидаемой цены сделки в €137 млн с признанием убытка в размере €527 млн".

За €137 миллионов российскую "дочку" Enel приобретут ЛУКОЙЛ и "Газпромбанк — Фрезия". Причем после завершения продажи активов компания ожидает дополнительных издержек.