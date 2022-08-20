МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Цены на электроэнергию в следующем году для домохозяйств в Швейцарии возрастут не менее чем на 30%, заявили в ассоциации электроэнергетических компаний страны. The National Interest назвал четыре причины устойчивости экономики России

По сообщению газеты Tages-Anzeiger, многие энергоснабжающие компании за последние недели приняли решение о новых тарифах на предстоящий год.

"Половина коммунальных предприятий увеличит цену для домохозяйств на 30% или более", — заявили изданию в ассоциации электроэнергетических компаний Швейцарии.

К примеру, для семьи, проживающей в пяти комнатах, расходы на электроэнергию вырастут примерно на 315 швейцарских франков (примерно 330 долларов) в год, пишет газета. Такие предприятия, как, например, крупная пекарня, столкнутся с увеличением расходов на электроэнергию примерно на 10 тысяч франков, говорится в статье.

Риск дефицита электроэнергии считается одним из самых высоких в Швейцарии. Ранее глава Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль призвал граждан запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче электричества в стране предстоящей зимой.

Швейцарские власти ранее сообщили, что впервые могут ввести ограничения на потребление энергии в случае нехватки электричества или газа.

После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.