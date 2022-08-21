БЕРЛИН, 21 авг — ПРАЙМ. Немецкая компания Siemens Energy удалила свой шутливый пост, в котором предлагала пользователям Twitter создать плейлист для "одинокой" турбины для "Северного потока", и принесла свои извинения. Эксперты раскрыли, как Европе удается копить газ на черный день

Siemens Energy ранее в соцсети предложила создать плейлист в Spotify для турбины для "Северного потока", которая все еще ожидает своей отправки по назначению и "стоит в одиночестве" на площадке компании в Германии. Некоторые пользователи соцсети откликнулись на этот призыв, начав активно предлагать подходящие на их взгляд песни, но нашлись и те, кто остро воспринял шутливый пост, обвинив компанию в его неуместности.

"Мы удалили наш твит о турбине, который вызвал неоднозначную дискуссию. Мы поняли, что тональность и тема твита были сочтены неуместными. Это не входило в наши намерения, и мы приносим свои извинения", — пояснила Siemens Energy в Twitter свое решение удалить предыдущий пост.

"Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу – с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля – всего на 20% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.

Поставка в Германию турбины для "Северного потока" после ремонта в Канаде не соответствует условиям контракта, России нужно подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется обслуживание, не подпадут под санкции Канады, Великобритании и Евросоюза, заявляло ранее российское посольство в Берлине.