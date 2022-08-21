МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. США грозит энергетический кризис, пишет Business Insider. Названы последствия форсированного отказа ЕС от газа из России

Как отмечается, причиной его может стать отставание в добыче и хранении газа — в то время как Европа пытается сделать собственные запасы на зиму.

Издание ссылается на данные агентства Bloomberg, согласно которым запасы газа в США на зиму сейчас на 10% ниже, чем обычно в этот момент года, поскольку волна жары подстегивает спрос на электроэнергию для охлаждения.

В то же время общий объем добычи газа на внутреннем рынке за неделю, закончившуюся 6 августа, снизился на 28,3 миллионов кубических метров в сутки с пикового уровня в 2,76 миллиарда кубических метров в сутки.

До отопительного сезона в Соединенных Штатах осталось всего два с половиной месяца. Но это совпадет с частичным открытием экспортного центра СПГ Freeport в октябре. Когда он вернется в строй после того, как в начале этого года его работу остановил пожар, он может быть задействован в экспорте газа из США, поскольку Европа борется с энергетическим кризисом.

Европейские покупатели готовы платить за природный газ в семь раз больше продажной цены в США. Ориентировочные цены там выросли на 12% только в августе, составив 67 долларов за миллион британских тепловых единиц. Это сопоставимо с ценой в США около 9 долларов за миллион БТЕ, что уже близко к 14-летнему максимуму.