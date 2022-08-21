ЖЕНЕВА, 21 авг — ПРАЙМ. Некоторые домовладельцы уже предлагают своим арендаторам вносить более высокие ежемесячные платежи в размере в среднем 100 швейцарских франков, чтобы предвидеть рост цен на энергоносители, сообщает на своем сайте швейцарская телерадиокомпания RTS. Немцы запаниковали из-за новостей о "Северном потоке"

"В связи с ростом цен на электроэнергию, счет за отопление может вырасти в среднем на 100 франков (89 долларов — ред.) в месяц для арендаторов в Швейцарии, особенно в зданиях, которые отапливаются мазутом или газом и плохо изолированы. Таким образом, за 2,5-комнатную квартиру владельцу уже пришлось платить дополнительно 50 франков в месяц. С 5-комнатной квартирой потребуется от 80 до 200 франков дополнительного ежемесячного первоначального взноса, чтобы избежать неприятных сюрпризов", — пишет СМИ.

Цены на электроэнергию в 2023 году возрастут для швейцарских домохозяйств на 30%.

Риск дефицита электроэнергии считается одним из самых высоких в Швейцарии. Ранее глава Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль призвал граждан запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче электричества предстоящей зимой.

Швейцарские власти ранее сообщили, что впервые могут ввести ограничения на потребление энергии в случае нехватки электричества или газа.

После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.