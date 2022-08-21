БЕРЛИН, 21 авг — ПРАЙМ. В день открытых дверей в ведомстве канцлера Германии граждане спросили у Олафа Шольца, как часто он принимает душ, передаёт корреспондент РИА Новости. В Швейцарии спрогнозировали, на сколько в стране вырастет счет за отопление

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в воскресенье лично пообщался с гражданами в рамках дня открытых дверей, желающие задать ему вопрос собрались в канцлерском саду на территории ведомства канцлера.

"Федеральное правительство дало нам рекомендации, как часто следует принимать душ. А как часто вы его принимаете?" — задала вопрос девушка, вызвав хохот присутствующих.

"Каждый день!" — ответил Шольц.

Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман (партия "Зелёные") в рамках экономии электроэнергии и газа предложил отапливать лишь одну комнату в жилом помещении и вместо душа обтираться влажной тряпкой. Также министр экономики ФРГ Роберт Хабек предложил ранее использовать специальные экономные лейки для душа. Сам он признавался, что в целях энергосбережения "значительно сократил время принятия душа".

День открытых дверей в министерствах и ведомствах проводится ежегодно, однако из-за пандемии в последний раз такое мероприятие проходило в 2019 году. Для Шольца и его правительства оно проходит впервые. В течение выходных 20-21 августа все желающие могут заглянуть в закулисье министерств и других официальных ведомств ФРГ, задать вопросы министрам и получить небольшие сувениры.