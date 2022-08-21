АФИНЫ, 21 авг — ПРАЙМ. Греческие электрокомпании увеличили сентябрьские тарифы на электричество более чем на 60% — в сентябре киловатт-час электроэнергии обойдется в 0,75-1 евро вместо 0,48-0,67 евро за киловатт-час. В ФРГ заявили, что запуск "Северного потока — 2" стал бы провалом страны

Оппозиция называет дороговизну последствием политики правительства Кириакоса Мицотакиса и правящей партии "Новая демократия", кабинет министров возлагает на Россию ответственность за рекордно высокие цены на энергоносители, утверждая, что Россия использует "энергию и продовольствие как инструменты войны".

Поставщиков электроэнергии в Греции обязали заранее информировать о ценах на следующий месяц, размещая их на своих сайтах, и с августа запретили включать в счета так называемую оговорку о корректировке, по которой счет может значительно увеличиться в зависимости от изменения цены природного газа. Потребители теперь также смогут менять поставщика без каких-либо условий.

Продолжающийся рост цен на природный газ вызвал значительное повышение новых тарифов на электроэнергию, объявленных в воскресенье поставщиками на сентябрь.

Государственная электрокомпания DEI (PPC) будет продавать один киловатт-час будет по 0,788 евро вместо 0,486 евро в августе. Повышение составило 62% по сравнению с августовским тарифом. Цена за потребление выше 500 киловатт-часов в месяц вырастет до 0,8 евро за киловатт-час, а ночная плата составит 0,747 евро за киловатт-час, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.

Protergia повысила цену до 0,78213 евро за киловатт-час с 0,54913 евро, Heron – до 0,750 евро за киловатт-час с 0,495, у компании NRG тарифы составляют 0,748-0,768 евро за киловатт-час, у Zenith — 0,687-0,697 евро за киловатт-час. В компании Elpedison тарифы в зависимости от программы варьируются от 1,0864 до 1,1367 евро за киловатт-час, при этом в следующем месяце предусмотрен "возврат за лояльность", который на август был установлен на уровне 0,4 евро за киловатт-час.

Окончательная цена тарифа получается путем вычета государственной субсидии из счетов поставщиков.

Цена на электроэнергию на фондовой бирже в настоящее время находится на высоком уровне (377,72 евро за мегаватт-час), несмотря на снижение спроса и увеличение до 20,9) доли бурого угля в энергетическом балансе, отмечает агентство.

Складывающаяся ситуация вызывает озабоченность экономического штаба правительства, так как для удержания конечных цен на уровне 0,15-0,18 евро за киловатт-час в соответствии с обязательством, взятым на себя в начале мая, ему придется давать значительно более высокую субсидию по отношению к 0,337 евро за киловатт-час в августе. На август общая сумма субсидий от правительства за электроэнергию составила почти 1,136 миллиарда евро. В Германии оценили, кому санкции вредят больше

ОППОЗИЦИЯ

Крупнейшая оппозиционная партии Коалиция радикальных левых СИРИЗА – Прогрессивный альянс заявила, что сентябрьские тарифы на электроэнергию показывают, что означает "дороговизна Мицотакиса" и насколько деструктивна и тупикова политика его правительства.

"Розничные цены выросли до беспрецедентного уровня, включив в себя уже отмененную оговорку о корректировке, перекладывая все бремя и риски с поставщиков на потребителей. Это прямое следствие политики "Франкенштейна", которой придерживается правительство в энергетике", — говорится в заявлении руководителей отдела окружающей среды и энергетики СИРИЗА.

По их словам, к этому привела продажа в частные руки энергокомпаний, зависимость страны от природного газа и сверхприбыли вертикально интегрированных производителей.

"Новая демократия" решает разорить почти все социальные слои и поставить греческое предпринимательство на колени с запредельно высокой ценой энергии, чтобы в неравных условиях могли заработать немногие предприниматели и дети-мажоры, которых оно недемократично назначило на посты в энергетике", — говорится в заявлении.

СИРИЗА считает единственным выходом из постоянно усугубляющегося энергетического кризиса ввести общественный контроль над энергией, и предлагает, в частности, установить максимальную норму прибыли 5% на оптовом рынке, отделить оптовую цены электроэнергии от природного газа. Активисты в Берлине провели митинг против бедности

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВИНИТ РОССИЮ

Министр окружающей среды и энергетики Костас Скрекас заявил, что оппозиция искажает ситуацию, энергетический кризис серьезно влияет всю Европу, а виновной в энергокризисе является Россия.

"Правда в том, что этот кризис постоянно усугубляется, и последним событием стало полное закрытие северного коридора поставок ("Северный поток-1") на три дня в конце августа, как было объявлено российским "Газпромом". Это событие усугубляет ситуацию и ведет к взрывному росту цен на энергоносители, которые постоянно ухудшаются. Только в пятницу природный газ превысил 240 евро, увеличившись в 9 раз по сравнению с соответствующей датой 2021 года", — говорится в заявлении министра, поступившем в РИА Новости.

По его словам, граждане Греции осознали, что это явление общеевропейское, и напрасны попытки "отрицателей действительности" возложить вину на греческое правительств.

"Греки и все европейцы знают, что следующая зима будет очень трудной, а розничные цены на энергоносители будут рекордно высокими. Однако общеизвестно, что правительство вовремя предприняло меры для эффективного преодоления болезненных последствий беспрецедентного международного энергетического кризиса", — заверил министр, пообещав продолжить поддерживать греческих потребителей в сентябре "и в последующие месяцы, когда будет продолжаться энергетический кризис".