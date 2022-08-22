МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Поставки российского газа по основным маршрутам — транзитом через Украину и по "Северному потоку" — остаются ограниченными и ожидаются на прежних уровнях в понедельник, следует из данных операторов газотранспортных сетей. СМИ: США столкнутся с энергетическим кризисом из-за проблем с газом

Так, заявка на прокачку через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", по данным "Оператора ГТС Украины", на понедельник составляет 41,6 миллиона кубометров. На уровне 40-42 миллионов показатель держится с конца мая. Поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как Украина отклоняет заявку "Газпрома".

Поставки по "Северному потоку" вновь ожидаются на уровне около 31 миллиона кубометров, свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG. Объем прокачки по газопроводу начал снижаться с середины июня, так как санкции Запада мешают разрешить ситуацию с ремонтом турбин. Теперь его загрузка не может превышать 20% от максимальной мощности, составляющей почти 170 миллионов кубов в сутки. А 31 августа он будет полностью остановлен на три дня в связи с необходимостью проведения техобслуживания единственной работающей турбины.

Закачка газа в подземные хранилища Евросоюза при этом продолжается. По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), европейские ПХГ на конец газовых суток 20 августа (завершились 21 августа в 7.00 мск) заполнены на 76,92%, прирост за сутки предварительно составил 0,39 процентного пункта. Всего в ПХГ ЕС сейчас около 77,8 миллиарда кубометров газа.

Выработка электроэнергии из ветра в Европе на прошедших выходных выросла, превысив нижнюю границу нормы, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

Как правило, летом "ветряки" занимают 11-20% в общем объеме производства электроэнергии в ЕС, но большую часть прошлой недели генерация ВЭС была близка лишь к 9%. К выходным обозначился рост показателя, в субботу, 20 августа, он составил 11,3%, а в воскресенье — 12,3%.