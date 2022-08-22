МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Производство гидроэлектроэнергии в Испании упало до минимального уровня за последние 30 лет на фоне продолжающейся засухи, это грозит усугубить европейский энергетический кризис, сообщает газета País. Поставки российского газа в Европу остаются ограниченными

"Выработка гидроэлектроэнергии в Испании упала до минимального уровня за три десятилетия и грозит усугубить европейский кризис цен на энергоносители", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время водные ресурсы Испании составляют 37,9% от их объема, что является самым низким показателем с 1995 года.

Как пишет издание, из-за сокращения водных запасов в стране снижается и загрузка мощностей гидроэлектростанций. Как отмечается, в период с 1 января по 15 августа производство электроэнергии на испанских ГЭС составило менее 11,4 тысячи гигаватт-часов (ГВтч), что является самым низким показателем с 1992 года. По данным País, за тот же период в прошлом году ГЭС страны выработали почти 22,6 тысяч ГВтч, что почти в два раза больше, чем сейчас.

Как отмечается, влияние сокращения мощностей ГЭС на цены будет особенно существенными с осени, когда выработка гидроэнергии с использованием воды увеличится. СМИ: Россия стала вторым крупнейшим поставщиком газа в Испанию в июне

В июле и начале августа в Испании наблюдалась сильная жара. Средняя температура воздуха по всей Испании составляла приблизительно 38-40 градусов.

Ранее сообщалось, что на фоне продолжающейся засухи Испания инвестирует более 200 миллионов евро в расширение и строительство водоопреснительных установок. Кроме того, на прошлой неделе воду в муниципалитеты провинции Бискайя в испанском автономном сообществе Страна Басков, где были введены ограничения на использование воды из-за сильной жары и засухи, начали поставлять танкером.