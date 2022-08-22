МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 41,6 миллиона кубометров на 22 августа, при этом заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
Украина перестала принимать газ для транзита газа через ГИС "Сохрановка" с 11 мая, указав, что объект находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
https://1prime.ru/energy/20220822/837846990.html
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