МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 41,6 миллиона кубометров на 22 августа, при этом заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. Цены на газ в Европе превысили 2800 долларов за тысячу кубометров

Украина перестала принимать газ для транзита газа через ГИС "Сохрановка" с 11 мая, указав, что объект находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.