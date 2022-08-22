МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причальных устройства (ВПУ) из-за обнаружения в них неполадок, в связи с этим заявки грузоотправителей будут выполняться в сниженных объемах, сообщила компания. Вучич рассказал, когда Сербия из-за санкций останется без российской нефти

"Погрузочные операции на морском терминале КТК временно производятся только через ВПУ-3. Использование одного ВПУ в настоящее время позволит выполнить заявки грузоотправителей в сниженных объемах", — сообщила компания в релизе о временном выводе из эксплуатации ВПУ-1 и ВПУ-2.

Это связано с тем, что августе водолазы в ходе планового техобслуживания оборудования первого и второго выносных причалов обнаружили трещины в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести. КТК обратился к производителю ВПУ — компании Imodco — и в контролирующее безопасную эксплуатацию устройств классификационное общество ABS за консультациями о дальнейшей эксплуатации комплекса.

"Данные организации настоятельно рекомендовали приостановить эксплуатацию ВПУ до замены танков плавучести", — сообщили в компании.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСТАВШЕГОСЯ В РАБОТЕ ВЫНОСНОГО ПРИЧАЛА КТК ПОЗВОЛИТ ВЫПОЛНИТЬ ЗАЯВКИ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЕЙ В СНИЖЕННЫХ ОБЪЕМАХ — КОМПАНИЯ

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