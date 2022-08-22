БЕРЛИН, 22 авг — ПРАЙМ. Запуск "Северного потока — 2" нужен экономике ФРГ, это не могут отрицать даже противники трубопровода из немецкой партии "Зеленые", до 2024 года страна не продержится без российского газа, заявил РИА Новости немецкий эксперт по внешней политике, экс-депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Антон Фризен. В ФРГ заявили, что запуск "Северного потока — 2" стал бы провалом страны

Транспорт газа по "Северному потоку" будет приостановлен на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, в связи с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата (ГПА) на компрессорной станции (КС) "Портовая", обеспечивающей поступление газа в магистраль, сообщила ранее компания "Газпром". Газовые фьючерсы в Европе на открытии торгов первого дня недели подскочили в цене выше 3000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

"Призывы немецких политиков — либерала (Вольфганга) Кубики, левого (Клауса) Эрнста, многочисленных политиков из партии "Альтернатива для Германии", которые ратуют за то, чтобы "Северный поток — 2" был запущен — однозначно соответствуют интересам немецкой экономики. Сам министр энергетики (Роберт) Хабек признал, что Германия только с 2024 года сможет жить без российского газа. Это факт, и его не может отрицать даже "зеленый" министр Хабек", — сказал Фризен.

На прошлой неделе ряд политиков в ФРГ заявили о необходимости возобновить газовое сотрудничество с России и подключить "Северный поток — 2". В пятницу об этом заявил один из ведущих политиков либеральной партии СвДП, которая входит в правительство канцлера Олафа Шольца, вице-президент бундестага ФРГ Кубики. Данное мнение поддержал и глава комитета бундестага по энергетике Эрнст ("Левые"). Представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер прокомментировал данные заявления журналистам, подчеркнув, что данное предложение не обсуждается в настоящее время. Экономист предсказал крах Германии и лидерство Польши

По словам Фризена, политика нынешнего правительства Германии ведет к парадоксальной ситуации, когда, с одной стороны, в Берлине выступают за увеличение поставок газа по газопроводу "Северный поток", при этом прекратив в одностороннем порядке сертификацию "Северного потока — 2" и высказавшись вместе с США о прекращении данного проекта.

"Это совсем не рациональное и даже парадоксальное поведение для страны, которая все время говорит о том, что Россия должна транспортировать сто процентов газа через "Северный поток", а с другой стороны — отказывается от "Северного потока — 2". Эта политика нерациональна и противоречит интересам немецкой экономики, которая без российского газа, по разным подсчетам, войдет в настоящую рецессию, как и экономика всего ЕС. Германии грозит падение ВВП в масштабах до 8 процентов, а может быть и больше", — сказал Фризен.

"Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу – с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля – всего на 20% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина. Немцы запаниковали из-за новостей о "Северном потоке"

Поставка в Германию турбины для "Северного потока" после ремонта в Канаде не соответствует условиям контракта, России нужно подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется обслуживание, не подпадут под санкции Канады, Великобритании и Евросоюза, заявляло ранее российское посольство в Берлине.

"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализовывала компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено, однако в ответ на начало специальной военной операции России на Украине западные страны ввели серию санкций, а Германия, в частности, остановила сертификацию уже готового к эксплуатации "Северного потока — 2". В ФРГ заявляли, что проект фактически заморожен.