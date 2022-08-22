БРЮССЕЛЬ, 22 авг — ПРАЙМ. Максимальная цена дизеля B7 на автозаправках в Бельгии вновь поднялась выше двух евро, впервые с начала августа текущего года, свидетельствуют материалы министерства экономики страны. Биржевые цены на газ в Европе превысили 3000 долларов за тысячу кубометров

Так, сообщается, что максимальная стоимость этого вида топлива составит 2,0500 евро за литр на 23 августа, несмотря на то, что в начале месяца цены немного снижались.

"Впервые с начала августа максимальная цена дизельного топлива B7 снова превысит отметку в 2 евро за литр и достигнет 2,05 евро, увеличившись на 7,2 цента", — отмечает бельгийская телерадиокомпания RTBF.

Предельная цена бензина 95 E10 во вторник не изменится, составив 1,7880 евро за литр, говорится в сообщении министерства. Также не поменяется тариф на бензин 98 E5 — 1,9930 евро за литр.

Максимальные официальные тарифы рассчитываются в Бельгии каждый рабочий день. Продажа, в частности, бензина и дизеля по ценам выше установленного максимума, не допускается.