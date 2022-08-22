АФИНЫ, 22 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на встрече в Дохе с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани заявил, что Греция может быть мостом между Катаром и Европой и воротами для выхода энергии на европейский рынок, сообщила пресс-служба премьера Греции. Госдолг Греции вырос на 6,85 миллиарда евро за год

"Премьер-министр Кириакос Мицотакис совершил свой первый официальный визит в Катар, что свидетельствует об особой заинтересованности обеих сторон в дальнейшем укреплении двусторонних отношений, особенно в нынешний критический момент региональной нестабильности и энергетического кризиса. В ходе встречи Кириакоса Мицотакиса с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани была выражена общая воля к углублению сотрудничества в сфере энергетики, а также в сферах туризма, инфраструктуры, сельского хозяйства, культуры, спорта и науки", — говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба, в ходе встречи особый акцент был сделан на энергетическом секторе и возможностях укрепления и систематизации сотрудничества в сфере энергетики, "учитывая лидирующие позиции Катара в добыче природного газа и стратегию правительства по диверсификации источников энергии и энергетической безопасности страны".

"Греция, подчеркнул Кириакос Мицотакис, благодаря своему стратегическому положению в регионе и своей инфраструктуре может быть мостом между Катаром и Европой, воротами для выхода энергии на европейский рынок как через станцию (регазификации СПГ) Ревитуса, так и через Александруполис (где планируется построить станцию СПГ – ред.)", — говорится в сообщении. В Греции считают план ЕК по снижению потребления газа нереалистичным

Премьер сказал, что Греция "является надежным партнером, опорой стабильности в регионе", и проинформировал эмира Катара о выходе Греции 20 августа из режима усиленного надзора за экономикой и об инвестиционных возможностях, предлагаемых Грецией.

"Премьер-министр поздравил эмира Катара с проведением в Катаре чемпионата мира по футболу (начнется 20 ноября) и пожелал ему успехов. Премьер-министр принял приглашение эмира вновь посетить Катар во время чемпионата мира по футболу", — говорится в сообщении.

Мицотакис ранее неоднократно заявлял, что Европе необходимо отказаться от российских углеводородов.