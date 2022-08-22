МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Частный сектор и промышленные предприятия в Дании в 2022 году стали чаще использовать солнечные батареи на фоне роста цен на газ и электроэнергию, сообщил телеканал TV2 со ссылкой на данные датского энергетического агентства. Эксперты заметили, что 80% канадцев начали экономить в последние месяцы

"Рекордно высокие цены на электроэнергию и более дорогой природный газ привели к тому, что все больше и больше датчан устанавливают солнечные панели на крышах. Среди прочего, данные датского энергетического агентства показывают, что с января по апрель этого года количество подключенных к сети солнечных батарей в частном секторе и промышленности увеличилось до 1155 установок", — говорится в сообщении телеканала.

Как сообщил глава датской ассоциации производства солнечных батарей Флемминг Кристенсен, слова которого приводит телеканал, "это связано с тем, что для обычных потребителей это способ снизить колоссально высокие цены на электроэнергию".