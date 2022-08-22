Глава "Энергоатома" оценил срок приезда миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Глава "Энергоатома": миссия МАГАТЭ может прибыть на Запорожскую АЭС в течение десяти дней
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Глава компании "Энергоатом", являющейся оператором украинских АЭС, Петр Котин в интервью британскому телеканалу Sky заявил, что надеется на посещение Запорожской АЭС экспертами МАГАТЭ в течение 10 дней.
"Идут переговоры с МАГАТЭ, с ООН по поводу их поддержки миссии, и я думаю, что в течение 10 дней они будут на месте", — приводит Sky слова Котина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://1prime.ru/energy/20220822/837852883.html
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