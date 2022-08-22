БРЮССЕЛЬ, 22 авг — ПРАЙМ. Пять-десять будущих зим будут непростыми в Бельгии из-за повышения стоимости энергии, сказал премьер-министр страны Александр де Кроо. В Британии допустили уровень инфляции в стране в 18,6% в январе 2023 года

Премьер в ходе визита в Зебрюгге в понедельник "предсказал тяжелые экономические времена из-за резкого роста цен на энергоносители, при этом считая, что страна могла бы с этим справиться", говорится в заметке на сайте бельгийской телерадиокомпании RTBF.

"Следующие пять-десять зим будут трудными. Развитие ситуации очень сложное по всей Европе. Некоторые отрасли сталкиваются с серьезными трудностями из-за высоких цен на энергоносители", — цитирует его слова RTBF.

"Мы внимательно следим за ситуацией, но мы должны четко понимать: следующие месяцы будут трудными, следующие зимы будут трудными. Нужно выйти из этого. Надеясь на лучшее, готовясь к худшему. И если ситуация окажется лучше, чем ожидалось, все равно было бы полезно подготовиться", — сказал премьер.

Ранее в понедельник сообщалось, что, по данным биржи Nord Pool, средняя цена на сутки вперед, то есть на 23 августа, электроэнергии в ряде стран Евросоюза, в том числе в Бельгии, поднялась выше 600 евро за мегаватт-час.