МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Расчетная цена понедельника стала рекордной за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года, достигла 2861,6 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Одни платят, другие моются: газовые парадоксы Европы

Накануне, в пятницу, "Газпром" сообщил, что транспорт газа по "Северному потоку" будет приостановлен на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, в связи с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая".

Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) после этой новости сразу начали стремительно расти. И если в пятницу вечером они подскакивали почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров впервые с марта, то утром в понедельник росли уже на 20% и перешагнули 3000 долларов, при этом остановившись на закрытии чуть ниже 2900 долларов.

Последний рекорд расчетной цены на газовые фьючерсы в Европе был зафиксирован в начале марта. Тогда газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).