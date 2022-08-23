МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Продолжающийся рост цен на электроэнергию в Европе сильнее сказывается на населении, поскольку промышленность ЕС достаточно энергоэффективна и поддерживается государством, рассказал РИА Новости директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. Одни платят, другие моются: газовые парадоксы Европы

Цены на электроэнергию в Европе находятся на рекордно высоких уровнях. Как отметил эксперт — базовая цена на электроэнергию в регионе впервые превысила 500 евро, "а это более чем пятикратный рост к прошлому году". Следствием складывающейся динамики для ЕС является рост затрат на энергоснабжение.

"Следует отметить, что промышленность ЕС очень эффективно использует электроэнергию, что, безусловно, снижает чувствительность энергоемких предприятий к росту энергоцен. Кроме того, в ряде стран ЕС, в частности Германии, действуют серьезные программы государственной поддержки крупных предприятий. Вероятнее всего с неприятным ростом платежей столкнутся домохозяйства, доступность электроэнергии для которых снизится", — считает он.

Сасим объяснил, что помимо климатических причин, которые заставили ряд производителей снизить выработку, важнейшей причиной такого скачка стал рост цен на газ. Рынки электроэнергии в ЕС, как рассказал эксперт, опираются на маржинальную модель, которая предполагает, что конечная цена на электроэнергию на следующий день привязана к цене самого дорогого топлива, необходимого для удовлетворения прогнозируемого спроса. Увеличение цен на газ в такой модели неизбежно разгоняет цены на электроэнергию.

Подобный рост, по словам эксперта ВШЭ, создает стимул к оперативному реагированию со стороны европейских экономик. Кроме того, ухудшение международных отношений сужает потенциал решений в сфере газовой электрогенерации и толкает к пересмотру традиционного энергобаланса в Европе. В частности эксперт считает, что в таких условиях весьма вероятен рост использования угольных станций.

"Однако, на мой взгляд, сложившаяся ситуация скорее повысит интенсивность перехода на альтернативные виды выработки электрической энергии. Высокие цены на электроэнергию формируют благоприятные условия для инвестирования в реализацию перехода на возобновляемые источники электроэнергии и снижение уровня зависимости от поставки традиционных энергоносителей", — также рассказал Сасим.