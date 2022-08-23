МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Украине нужно брать газ, который Россия поставляет в Европу, и самостоятельно продавать его в ЕС, заявил в Facebook* бывший спикер Верховной рады, экс-глава правящей партии "Слуга народа", депутат Дмитрий Разумков. "Слезоточивый" газ: на какие жертвы пойдет Европа в погоне за ним

По его мнению, топливо принадлежит России до тех пор, пока оно не пересечет границу Евросоюза, а, значит, подпадает под украинское законодательство о конфискации российских активов.

"Газ, который транспортируется по территории Украины, он российский. До границы с Европой — это российский газ. И что мы делаем по закону? Мы можем его конфисковать", — отметил парламентарий.

Он утверждает, что Киев может "оправдать" свои действия воссоединением Крыма с Россией.

"И мы действительно должны размышлять, стоит ли выполнить закон и забрать российский газ, с продажи которого Москва финансирует свою армию?" — задался он вопросом.

"Напомню, что конфискация российского имущества — это наша законная обязанность", — добавил Разумков.

Он предложил не обращать внимания на заключенные договоры о поставках газа между Россией и европейскими странами. По мнению Разумкова, Украине нужно конфисковать содержимое транзитных газопроводов и самостоятельно продавать его первоначальным покупателям, а вырученные средства направлять на закупки оружия для ВСУ.

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