МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Немецкая Uniper в конце августа запустит резервную угольную электростанцию для обеспечения достаточного количества электроэнергии в Германии зимой, заявили в пресс-службе компании. В Германии потребовали запретить отключать электричество и газ должникам

"Электростанция Uniper Heyden 4, работающая на каменном угле и расположенная вблизи города Минден, снова начнет производить электричество для рынка в период с 29 августа 2022 года и, возможно, до 30 апреля 2023 года", — сказано в сообщении.

С середины 2021 года Heyden 4 является резервной электростанцией, ее мощность составляет 875 МВт. Uniper годом ранее прекратила коммерческую эксплуатацию ТЭС в рамках плана по декарбонизации. Планировалось полное закрытие станции, однако немецкий регулятор сертифицировал Heyden 4 как "системно значимую" и необходимую для снабжения региона.

В пресс-службе подчеркнули, что предполагаемая мощность Heyden 4 будет ограничена в связи со сниженной железнодорожной пропускной способностью перевозок угля на станцию. При этом ограничения могут снять после появления дополнительных транспортных мощностей.

Запуск ТЭС — часть немецкого "акта о наличии запасных электростанций", направленного на обеспечение страны энергией на зимний период. Добавляется, что работу станции могут продлить на год вместе со сроками действия документа.