МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Евросоюз продолжает активную закачку газа в подземные хранилища газа (ПХГ) к зиме, приближаясь к целевому уровню заполненности в 80%. Об этом свидетельствуют данные операторов газовой инфраструктуры. Экс-спикер Рады призвал воровать транзитный газ и самим продавать его в ЕС

По данным ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE), европейские ПХГ на газовые сутки 21 августа (закончились в 7.00 мск 22 августа) заполнены на 77,42%, прирост за день составил 0,43 процентного пункта. В августе хранилища заполняются примерно на 0,39 процентного пункта, тогда как среднее пятилетнее значение — 0,35 процентного пункта, а в июле было 0,36 процентного пункта.

При сохранении темпов ежесуточной закачки на таком уровне в ближайшие недели, ЕС успеет достичь целевого уровня заполненности ПХГ в 80% к концу августа и в 90% — в двадцатых числах сентября, следует из расчетов РИА Новости. При этом традиционно отопительный сезон начинается в середине октября, а в прошлом году он начался только в ноябре.

Экспорт газа в Европу из России по основным маршрутам — транзитом через Украину и по "Северному потоку" — 23 августа ожидается на уровне предыдущих дней, свидетельствуют данные газотранспортных операторов.

Согласно сайту "Оператора ГТС Украины", заявка на прокачку через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", на вторник составляет 42,1 миллиона кубометров. На уровне 40-42 миллионов показатель держится с конца мая. Поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как Украина отклоняет заявку "Газпрома". Одни платят, другие моются: газовые парадоксы Европы

Заявки на сайте оператора Nord Stream AG свидетельствуют, что экспорт газа по "Северному потоку" вновь ожидается на уровне около 31 миллиона кубометров. Прокачка по магистрали начала снижаться с середины июня, так как санкции Запада мешают разрешить ситуацию с ремонтом турбин на "Северном потоке". В итоге поставки по нему теперь могут идти в объеме не более 20% от его максимальной мощности, составляющей почти 170 миллионов кубометров в сутки.

Ветрогенерация в Евросоюзе немного снизилась. По данным ассоциации WindEurope, 22 августа генерация ВЭС составила 9,2% от общего объема. В среднем в июне доля "ветряков" была 11,23%, а в июле — 11,86%, что стало минимальными отметками за текущий год. В августе показатель пока составляет 10,3%. При этом обычно в летний сезон на долю ветра в ЕС приходится 11-20% выработки электроэнергии.