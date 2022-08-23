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Уровень заполненности газохранилищ в Германии превысил 80%
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Уровень заполненности газохранилищ Германии превысил 80%, сообщается в ежедневном докладе Федерального сетевого агентства ФРГ. "Продолжается закачка газа (в газохранилища). Общий... ПРАЙМ, 23.08.2022
энергетика, новости, газ, германия, газохранилища
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БЕРЛИН, 23 авг — ПРАЙМ. Уровень заполненности газохранилищ Германии превысил 80%, сообщается в ежедневном докладе Федерального сетевого агентства ФРГ.
"Продолжается закачка газа (в газохранилища). Общий уровень заполненности газохранилищ составляет 80,14%", — говорится в сообщении.
Крупнейшее в Германии ПХГ "Реден", которое ранее через дочерние компании принадлежало "Газпрому" и в котором в апреле газа было менее чем на 1% объема, в настоящий момент заполнено на 61,16%.
Регулятор добавил, что на данный момент поставки газа в Германию стабильны. Поток газа из "Северного потока" в настоящее время составляет около 20% от максимальной мощности.
Германия ранее приняла законодательные поправки, которые обязывают операторов газохранилищ заполнить их к октябрю на 85%, а к ноябрю на 95%.