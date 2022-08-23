МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на поздние осенние поставки сжиженного природного газа в Азии впервые подорожали до более 60 долларов за MMBtu (миллион британских тепловых единиц, БТЕ), или более 2100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные электронной торговой платформы CME Globex. Цены на нефть в Азии падают на фоне роста поставок из США и Бразилии

Так, расчетная цена ноябрьского фьючерса на индекс JKM, индикатор цен на газ в Азии, по итогам торгов 22 августа выросла на 2,53 доллара за MMBtu, до 60,605 доллара за MMBtu, или около 2164 долларов за тысячу кубометров.

В то же время, фьючерс на ближайшие, октябрьские, поставки пока остается ниже порогового значения в 60 долларов. По итогам торгов 22 августа его расчетная цена выросла на 0,8 доллара за MMBtu, до 57,82 доллара за MMBtu, или 2065 долларов за тысячу кубометров.

Приближение осенне-зимнего периода усиливает конкуренцию азиатских и европейских потребителей за спотовые поставки СПГ, разгоняя цены в обоих регионах. Однако европейский рынок пока остается более премиальным для поставщиков сжиженного природного газа.

В понедельник расчетная цена сентябрьских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF стала рекордной за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года, достигнув 2861,6 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.