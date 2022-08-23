ЖЕНЕВА, 23 авг — ПРАЙМ. При дефиците электроэнергии во всей Европе зимой гидроэнергетический резерв Швейцарии внес бы лишь незначительный вклад в обеспечение безопасности поставок, поскольку он не вносит дополнительной энергии в систему, говорится в опубликованном во вторник заявлении Федерального совета на сайте ведомства. В Швейцарии спрогнозировали, на сколько в стране вырастет счет за отопление

"Федеральная комиссия по электроэнергетике (ElCom) рассчитывает на порядок величины (резервов — ред.) в 500 ГВтч с запасом плюс-минус 166 ГВтч… Если во всей Европе возникнет ситуация дефицита электроэнергии, гидроэнергетический резерв внес бы лишь незначительный вклад в обеспечение безопасности поставок, поскольку он не вносит дополнительной энергии в систему", — сказано в документе.

Ведомство уточняет, что в случае общеевропейского дефицита резерв следует использовать еще раньше, чем в конце зимы, а большие резервы не помогли бы в таком сценарии.

"Из-за нынешней очень напряженной и нестабильной ситуации на оптовых рынках очень сложно оценить затраты. В настоящее время ElCom прогнозирует затраты в диапазоне сотен миллионов (швейцарских франков — ред.) на резерв в 500 ГВтч, однако эта сумма может возрасти, если напряженность на рынке сохранится. Затраты на резервирование несут все швейцарские потребители электроэнергии в зависимости от их потребления за счет доплаты к тарифу за пользование сетью", — объясняет федеральный совет. В Швейцарии ожидают рост цены на электроэнергию на 30% в 2023 году

Цены на электроэнергию в 2023 году возрастут для швейцарских домохозяйств на 30%.

Риск дефицита электроэнергии считается одним из самых высоких в Швейцарии. Ранее глава Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль призвал граждан запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче электричества предстоящей зимой.

Швейцарские власти ранее сообщили, что впервые могут ввести ограничения на потребление энергии в случае нехватки электричества или газа.

После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.