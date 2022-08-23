МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Экономика Европы попала в воронку жесточайшего кризиса из-за затяжного конфликта на Украине, пишет обозреватель Балаж Кораньи в материале для агентства Reuters. Die Zeit: Шольц потерпел фиаско в попытке найти замену российскому газу

В статье отмечается, что "этот год должен был стать звездным для Европы. Постпандемичная эйфория от возможности тратить, поддерживаемая обильными государственными расходами, должна была стимулировать экономику и помочь усталым домохозяйствам вернуть чувство нормальности после двух ужасных лет. Но все изменилось, и сейчас кризис стал постоянным".

По мнению журналиста, на сегодняшний день на страны ЕС стремительно надвигаются рецессия и зима, причем последнюю европейцы встретят с острой нехваткой энергоносителей. И ситуация грозит стать еще более удручающей, предрек Кораньи.

"Изменения драматичны. Год назад большинство прогнозистов предсказывали экономический рост на 2022 год около пяти процентов. Теперь зимний спад становится базовым сценарием", — отметил обозреватель.

Он напомнил, что Евросоюз объявил об отказе от российского газа к 2027 году, однако за такую "независимость" придется платить. Так, обычным гражданам уже этой осенью придется мириться с холодом дома и в офисах, считает Кораньи.

"В дальнейшем это будет означать более высокие затраты на энергоносители и, следовательно, инфляцию, поскольку ЕС должен отказаться от своих самых больших и дешевых поставок энергии", — резюмировал он.

После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны приняли решение о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самих США и Европы — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.

Как отмечал российский президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная их цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.