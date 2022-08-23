БУДАПЕШТ, 23 авг — ПРАЙМ. Министр экономического развития Венгрии Мартон Надь в воскресенье и понедельник находился в Москве, где вел переговоры о поставках в страну газа, сообщил на правительственном брифинге во вторник глава офиса премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. В Венгрии рассказали об успешном заполнении газохранилищ

"Министр экономического развития Мартон Надь ездил в Москву и вел переговоры о закупках газа… Надеемся, что переговоры успешные, но пока они еще в процессе", — сказал Гуйяш, трансляцию вел телеканал М1.

В МИД Венгрии заявили, что "Газпром" начал поставки газа сверх установленных контрактов по результатам переговоров министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто в Москве. Газ сверх установленных контрактов поступает по "Турецкому потоку", ежедневный дополнительный объем до конца августа составляет 2,6 миллиона кубометров, стороны обсуждают объемы на сентябрь.

Ранее в июле правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с 1,5 до 2 миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра как можно скорее, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.

Сийярто через неделю после введения ЧП посетил Москву, где провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, на которых обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок. Как сообщил по ее итогам Лавров, просьба Венгрии будет незамедлительно рассмотрена.