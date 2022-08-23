МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Возвращение Европы к использованию угля для производства электроэнергии замедлит темпы энергоперехода и отсрочит поставленные странами ЕС климатические цели, рассказала РИА Новости вице-президент, руководитель Центра энергоэффективности фонда "Центр стратегических разработок" Екатерина Кваша. Эксперт предрек Европе переход на уголь этой зимой

Европейские страны на фоне рекордно высоких цен на электроэнергию и газ возвращаются к использованию угля и мазута для выработки электроэнергии. В частности, немецкая Uniper заявила, что с конца августа запускает резервную угольную ТЭС для обеспечения достаточного количества электроэнергии в Германии зимой.

Эксперт рассказала, что странам Евросоюза приходится экстренно искать способы замещения энергоресурсов из России, в частности, газа, который вместе с ВИЭ должен был заместить более "грязные" уголь и мазут. "Это приводит не только к росту тарифов, но и к изменению структуры баланса выработки электроэнергии, замедлению темпов энергоперехода, и, следовательно, темпов снижения выбросов парниковых газов", — заявила Кваша.

При этом, по ее словам, речь о полном отказе от достижения поставленных климатических целей не идет, однако одномоментный переход на ВИЭ или резкое снижение объемов потребления энергоресурсов невозможны. Эксперт также отметила, что нынешний энергетический кризис также приводит к приостановке планов по отказу от атомной энергии, которая также считается "зеленой". Премьер Молдавии призвала подготовить дрова, уголь и мазут на зиму

Кваша также подчеркнула, что текущий рост тарифов на электроэнергию в Европе связан не только с санкциями в отношении российских энергоресурсов, но и с аномально жарким летом и, как следствие, ростом потребления электроэнергии. Она также считает, что тенденция может сохраниться, поскольку ближе к зиме потребление ресурсов будет возрастать.

Ранее в августе начало официально действовать эмбарго на поставки угля из России. Эксперт отметила, что уголь из РФ составлял половину импортируемого ЕС энергетического угля. В целом же на уголь приходится порядка 15% вырабатываемой в Европе электроэнергии.

"Альтернативой может стать, например, уголь из Австралии или Индонезии, но из-за логистики и общего подорожания угля на рынке стоимость его будет выше", — заключила она.