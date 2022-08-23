МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Канадский СПГ сыграет "важную роль" при отказе Германии от импорта российского природного газа. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Торонто во вторник. Болгария договорилась о поставке одного танкера СПГ из США в октябре

"Германия стремительно отказывается от импорта российских энергоносителей, и Канада является нашим желанным партнером — сказал Шольц. — Сейчас это означает, что мы наращиваем импорт СПГ, и надеемся, что канадский СПГ сыграет в этом процессе важную роль".

Канада "располагает почти безграничными возможностями для того, чтобы стать лидером в области производства экологически чистых энергоносителей и устойчивой энергетики", добавил он.