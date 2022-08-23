Шольц отметил важную роль канадского СПГ при отказе от российского газа
Канцлер Германии Шольц: канадский СПГ может сыграть "важную роль" при отказе от российского газа
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Канадский СПГ сыграет "важную роль" при отказе Германии от импорта российского природного газа. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Торонто во вторник.
"Германия стремительно отказывается от импорта российских энергоносителей, и Канада является нашим желанным партнером — сказал Шольц. — Сейчас это означает, что мы наращиваем импорт СПГ, и надеемся, что канадский СПГ сыграет в этом процессе важную роль".
Канада "располагает почти безграничными возможностями для того, чтобы стать лидером в области производства экологически чистых энергоносителей и устойчивой энергетики", добавил он.
https://1prime.ru/energy/20220823/837865280.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.