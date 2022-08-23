ХЕЛЬСИНКИ, 23 авг — ПРАЙМ. Электросетевые компании Финляндии, Швеции и Дании Fingrid, Svenska Kraftnät и Energinet призвали власти Норвегии пересмотреть планы по ограничению поставок электричества на рынок Северной Европы. Финляндия продолжит снижать потребления газа

В начале августа правительство Норвегии объявило о планах ограничить экспорт электроэнергии, чтобы обеспечить безопасность снабжения внутри своей страны. Это решение может исключить дешевую норвежскую гидроэлектроэнергию из рынка электричества северных стран и повысить и без того высокие цены на него.

"Мы призываем правительство Норвегии пересмотреть ситуацию и не вводить ограничения на экспорт электроэнергии по межсетевым соединениям", — говорится в совместном заявлении операторов трех стран.

Они опасаются, что решение Норвегии может побудить другие страны подумать об аналогичных ограничениях и тем самым вызвать гораздо больший негативный эффект как на скандинавском, так и на европейском рынках электроэнергии.

Министр экономики Финляндии Мика Линтиля во вторник заявил, что решение Норвегии не соответствует рыночным механизмам и играет на руку президенту России Владимиру Путину.

"Я уверен, что Кремль будет урчать от удовольствия, если это решение будет принято", — сказал Линтиля в комментарии крупнейшей газете Финляндии Helsingin sanomat.

Вопрос ограничения поставок электроэнергии особенно чувствителен в условиях санкций, наложенных на поставку энергоносителей из России, из-за специальной военной операции на Украине.