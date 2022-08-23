БЕРЛИН, 23 авг — ПРАЙМ. Оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) продолжает считать Россию надежным поставщиком энергоносителей в Германию, заявил лидер партии Тино Крупалла. Reuters: Германия существенно сократила потребление газа в первом полугодии

"Россия таковой являлась на протяжении последних 30, 40, 50 лет и даже во времена холодной войны. И сегодня, конечно, остается надежным поставщиком", — сказал Крупалла во вторник журналистам, отвечая на вопрос, продолжает ли он считать Россию надежным поставщиком на сегодняшний день.

Он также отметил, что и до настоящего момента Москва не заявила, что намерена разорвать контракты на поставку газа для Берлина. "(Президент РФ Владимир) Путин сказал четко, что он хотел бы сохранить в силе эти контракты", — добавил Крупалла.

Ранее он заявил, что АдГ намерена провести 8 октября большой митинг в Берлине с требованием к властям Германии запустить "Северный поток 2".