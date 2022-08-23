ВЕНА, 23 авг — ПРАЙМ. Миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться в течение следующих нескольких дней, если переговоры увенчаются успехом, заявил во вторник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Лавров и глава МИД Франции обсудили отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

"Я продолжаю очень активные и интенсивные консультации со всеми сторонами, чтобы эта жизненно важная миссия МАГАТЭ могла состояться без дальнейших задержек. Присутствие МАГАТЭ поможет стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью на площадке и снизить риск серьезной ядерной аварии в Европе. Ожидается, что миссия состоится в течение следующих нескольких дней, если текущие переговоры увенчаются успехом", — говорится в заявлении Гросси, опубликованном на сайте МАГАТЭ.

Ранее Гросси заявлял, что лично возглавит эту миссию.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.