ООН, 23 авг — ПРАЙМ. ООН призывает стороны на Украине немедленно предоставить безопасный доступ сотрудникам МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, заявила на заседании СБ ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло. В МАГАТЭ намерены провести миссию на Запорожскую АЭС через несколько дней

"Мы еще раз призываем стороны предоставить миссии МАГАТЭ немедленный, безопасный и беспрепятственный доступ к объекту", — сказала ДиКарло.

По ее словам, подготовка поездки сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС продолжается, и Агентство ведет активные консультации со всеми сторонами по поводу скорейшей отправки такой миссии. "Мы приветствуем недавние заявления Украины и России, свидетельствующие о поддержке намерения МАГАТЭ направить миссию на АЭС", — отметила она.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.