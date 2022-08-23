ООН призвало стороны срочно предоставить безопасный доступ МАГАТЭ на ЗАЭС
Замгенсека: ООН призвало стороны срочно предоставить безопасный доступ МАГАТЭ на ЗАЭС
Читать 1prime.ru в
ООН, 23 авг — ПРАЙМ. ООН призывает стороны на Украине немедленно предоставить безопасный доступ сотрудникам МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, заявила на заседании СБ ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.
"Мы еще раз призываем стороны предоставить миссии МАГАТЭ немедленный, безопасный и беспрепятственный доступ к объекту", — сказала ДиКарло.
По ее словам, подготовка поездки сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС продолжается, и Агентство ведет активные консультации со всеми сторонами по поводу скорейшей отправки такой миссии. "Мы приветствуем недавние заявления Украины и России, свидетельствующие о поддержке намерения МАГАТЭ направить миссию на АЭС", — отметила она.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://1prime.ru/energy/20220823/837867467.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.