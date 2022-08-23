МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Оператор единой британской энергосистемы National Grid предполагает, что энергетический кризис может продлиться по меньшей мере три года, сообщает газета Telegraph со ссылкой на проект отчета компании. СМИ: больше половины пабов в Британии могут не пережить эту зиму

"Крупным компаниям будут платить, чтобы они ограничивали потребление газа каждую зиму до 2025 года, National Grid пытается избежать неконтролируемых блэкаутов", — говорится в сообщении издания, которое ссылается на планы оператора по снижению спроса на энергию со стороны британских фабрик.

National Grid рекомендует этой зимой выделить до 5 миллионов фунтов стерлингов (5,9 миллиона долларов США) фабрикам, которые сократят производство в случае обострения газового кризиса.

Оператор предупреждает, что владельцы фабрик могут столкнуться с принудительным нормированием спроса на газ, если они не будут подавать заявки на стимулирующие меры за снижение энергопотребления в пиковые часы.