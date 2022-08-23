МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Оператор единой британской энергосистемы National Grid предполагает, что энергетический кризис может продлиться по меньшей мере три года, сообщает газета Telegraph со ссылкой на проект отчета компании.
"Крупным компаниям будут платить, чтобы они ограничивали потребление газа каждую зиму до 2025 года, National Grid пытается избежать неконтролируемых блэкаутов", — говорится в сообщении издания, которое ссылается на планы оператора по снижению спроса на энергию со стороны британских фабрик.
National Grid рекомендует этой зимой выделить до 5 миллионов фунтов стерлингов (5,9 миллиона долларов США) фабрикам, которые сократят производство в случае обострения газового кризиса.
Оператор предупреждает, что владельцы фабрик могут столкнуться с принудительным нормированием спроса на газ, если они не будут подавать заявки на стимулирующие меры за снижение энергопотребления в пиковые часы.
https://1prime.ru/energy/20220823/837868095.html
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