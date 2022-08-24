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Канада подписала с ФРГ документ о планах экспорта водородного топлива
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Канада и Германия подписали декларацию о намерениях создать альянс по экспорту водородного топлива в ФРГ к 2025 году. Документ был подписан в Канаде в присутствии премьер-министра... ПРАЙМ, 24.08.2022
энергетика, альтернативная энергетика, новости, канада, германия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Канада и Германия подписали декларацию о намерениях создать альянс по экспорту водородного топлива в ФРГ к 2025 году.
Документ был подписан в Канаде в присутствии премьер-министра страны Джастина Трюдо и немецкого канцлера Олафа Шольца.
"Правительства Канады и Федеративной Республики Германия подписали совместную декларацию о намерениях по созданию канадского-немецкого водородного альянса", — объявил ведущий церемонии.
"Мы (Канада) можем стать надежным поставщиком чистой энергии, в которой нуждается мир", — заявил Трюдо.
Шольц в свою очередь отметил, что водородное топливо будет играть ведущую роль в поставках энергоносителей в будущем, особенно в таких секторах, как перевозки грузов, авиация и транспорт.