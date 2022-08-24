МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Канада и Германия подписали декларацию о намерениях создать альянс по экспорту водородного топлива в ФРГ к 2025 году. "Айн, цвай". Немцы ухватились за последний шанс не замерзнуть зимой

Документ был подписан в Канаде в присутствии премьер-министра страны Джастина Трюдо и немецкого канцлера Олафа Шольца.

"Правительства Канады и Федеративной Республики Германия подписали совместную декларацию о намерениях по созданию канадского-немецкого водородного альянса", — объявил ведущий церемонии.

"Мы (Канада) можем стать надежным поставщиком чистой энергии, в которой нуждается мир", — заявил Трюдо.

Шольц в свою очередь отметил, что водородное топливо будет играть ведущую роль в поставках энергоносителей в будущем, особенно в таких секторах, как перевозки грузов, авиация и транспорт.