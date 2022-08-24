МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Рост цен на газ на внутреннем рынке США может спровоцировать ситуацию, при которой власти страны остановят экспорт сжиженного природного газа (СПГ) "в интересах национальной безопасности", прокомментировала РИА Новости директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова. Шольц отметил важную роль канадского СПГ при отказе от российского газа

Стоимость сентябрьского фьючерса на природный газ в США по индексу Henry Hub (американский газовый хаб) 22 августа подскочила выше 10 долларов за MMBtu (британские тепловые единицы, БТЕ) — впервые с 2008 года, то есть выше 357 долларов за тысячу кубометров. Спотовые цены на газ в США, согласно данным управления энергетической информации (EIA) при американском минэнерго, также колеблются на многолетних максимумах.

Цена газа на Henry Hub закладывается в стоимости экспортного СПГ США. Однако с учетом рекордно высоких цен на газ в Европе экономическая привлекательность покупки американского сжиженного природного газа сохраняется, говорит Белова.

"Да и экономическая целесообразность – это не тот фактор, который европейские политики сейчас принимают во внимание. Другими словами, Европа будет покупать американский СПГ по любым ценам. При этом, правда, не стоит забывать, что растущие цены на газ в США больно бьют по местным потребителям, поэтому мы можем столкнуться с ситуацией, когда экспорт газа из США, который, кстати, регулируется путем выдачи соответствующих лицензий, будет остановлен в интересах национальной безопасности", — отмечает эксперт.

Она добавляет, что при текущих котировках на газ в Европе — порядка 3000 долларов за тысячу кубометров на бирже — поставки СПГ из США потеряют экономический смысл для европейских покупателей лишь при котировках Henry Hub на уровне 2840 долларов за тысячу кубометров. А это почти в восемь раз выше текущих уровней.

Что касается самих причин рост цен, то, как говорит Белова, по мере роста объемов экспорта СПГ из США американский рынок газа становится все более подвержен влиянию глобальных трендов. А основной из них сейчас — рост стоимости котировок в Европе и в АТР из-за дефицита "голубого топлива", заключает эксперт.