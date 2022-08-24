МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Поставки газа из России по основным маршрутам — транзитом через Украину и по "Северному потоку" — продолжают оставаться ограниченными. Так, согласно сайту "Оператора ГТС Украины", заявка на прокачку через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" составляет на среду, 24 августа, 42,2 миллиона кубометров. На уровне 40-42 миллионов показатель держится с конца мая. Поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как Украина отклоняет заявку "Газпрома". Эксперт допустила возможность остановки экспорта сжиженного газа из США

Данные оператора Nord Stream AG свидетельствуют, что поставки по "Северному потоку" вновь ожидаются на уровне около 31 миллиона кубометров. Прокачка по газопроводу начала снижаться с середины июня, так как санкции Запада мешают разрешить ситуацию с ремонтом турбин. Теперь его загрузка не может превышать 20% от максимальной мощности, составляющей почти 170 миллионов кубов в сутки. А 31 августа он будет полностью остановлен на три дня в связи с необходимостью проведения техобслуживания единственной работающей турбины.

Закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) ЕС при этом продолжается. По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), европейские "подземки" на конец газовых суток 22 августа (завершились 23 августа в 7.00 мск) заполнены на 77,74%, прирост за сутки предварительно составил 0,32 процентного пункта. Всего в ПХГ ЕС сейчас около 78,6 миллиарда кубометров газа.

Вместе с тем, производство электроэнергии из ветра в Европе во вторник упало до минимального показателя августа в 7,7% от общего объема. Как правило, летом "ветряки" занимают 11-20% в общем объеме производства электроэнергии в ЕС, показатель в 7,7% существенно выбивается из этого диапазона. Более того, пока август близок к тому, чтобы стать первым месяцем в этом году, в котором выработка ВЭС в среднем была ниже нормы. С 1 по 23 августа электроэнергия из ветра в Европе занимала всего 10,19% в общем объеме.