БАКУ, 24 авг — ПРАЙМ. Общий объем поставок газа из Азербайджана в Европу по Трансадриатическому газопроводу (TAP) превысил 15 миллиардов кубометров, сообщает офис TAP. Фьючерсы на газ в Европе торгуются у 2800 долларов за тысячу кубометров

"С 31 декабря 2020 года, когда начались первые поставки газа по трубопроводу TAP, из Азербайджана в Европу транспортировано более 15 милилардов кубометров газа, и это внесло вклад в энергобезопасность Европы", — говорится в сообщении консорциума ТАР.

ТАР соединяет Грецию с Италией через Албанию и является ключевым трубопроводом Южного газового коридора. ЮГК протяженностью 3,5 тысячи километров позволяет поставлять в Европу газ, добываемый на шельфе Каспийского моря. Составными частями ЮГК являются Южно-Кавказский газопровод, TANAP и TAP. Пропускная способность TAP — 10 миллиардов кубометров в год.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в начале февраля говорил, что Азербайджан намерен вывести TAP на полную мощность и рассматривает возможности увеличения поставок в будущем.