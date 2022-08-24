МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Рост цен на электроэнергию может стать для правительства Британии во главе с новым премьером причиной дополнительных многомиллиардных расходов на помощь населению, сообщила британская газета Guardian со ссылкой на доклад аналитического центра Institute for Government (IfG). СМИ узнали, сколько может продлиться энергокризис в Британии

В документе сказано, что новый премьер может столкнуться этой осенью с дополнительными расходами в государственном бюджете на сумму более 23 миллиардов фунтов для помощи населению из-за больших счетов на электроэнергию, а в следующем году эта сумма может увеличиться до 90 миллиардов фунтов.

"Решение, помогать ли и как помогать населению и предприятиям с тратами (на электроэнергию), будет одной из самых неотложных задач, с которой столкнется новое правительство. Это может потребовать значительные дополнительные траты этой зимой и даже еще больше трат в следующем году. Даже если поддержка будет ограничена помощью самым уязвимым людям, это все равно может обойтись в несколько миллиардов фунтов", — приводит издание слова старшего экономиста IfG Олли Бартум. СМИ: больше половины пабов в Британии могут не пережить эту зиму

По данным IfG, предложенный Лейбористской партией план по сохранению максимально допустимого размера счетов на уровне около двух тысяч фунтов также трудно воплотим и может обойтись правительству в более чем 40 миллиардов фунтов за полгода, пишет Guardian.

Британский энергорегулятор Ofgem с 1 апреля повысил максимально допустимый размер годового счета на электроэнергию с 1400 до почти 2 тысяч фунтов для потребителей из-за резкого роста мировых цен на энергоносители. О следующем повышении максимального предела на оплату счетов, которое вступит силу в октябре этого года, будет объявлено 26 августа.