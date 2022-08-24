МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Посол России в Японии Михаил Галузин призвал официальный Токио сделать все возможное для прекращения атак украинских военных на Запорожскую АЭС и предотвращения нависшей над Европой катастрофы. Текст заявления обнародован на странице российского посольства в соцсетях.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики

Захарова назвала причины искажения сути разговора по Запорожской АЭС

Ранее генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно, комментируя ситуацию вокруг ЗАЭС, подчеркнул "недопустимость и непростительность" действий российской стороны.

"В связи с высказываниями генсекретаря кабинета министров Японии Мацуно 24 августа насчет военной спецоперации России на Украине хотели бы отметить, что Запорожскую АЭС обстреливают вооруженные силы Украины, а не нашей страны. Соответствующие доказательства были в большом количестве представлены российской стороной на заседании Совета Безопасности ООН 23 августа", — сказал Галузин.

По его словам, "формулировки о насилии и варварских действиях, которыми изобиловало заявление генсека кабмина", необходимо адресовать "именно киевскому режиму". Посол добавил, что украинская сторона с 2014 года "в присущей нацистам манере осуществляли геноцид в отношении мирного населения Востока Украины (ныне — Донецкая и Луганская Народные Республики)".

Также дипломат указал, что Япония как единственная в мире страна, пострадавшая от американского атомного оружия, должна сделать все возможное для остановки атак украинских войск на Запорожскую АЭС, тем самым предотвратить нависшую над Европой катастрофу.