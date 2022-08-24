МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Посол России в Японии Михаил Галузин призвал официальный Токио сделать все возможное для прекращения атак украинских военных на Запорожскую АЭС и предотвращения нависшей над Европой катастрофы. Текст заявления обнародован на странице российского посольства в соцсетях. Захарова назвала причины искажения сути разговора по Запорожской АЭС

Ранее генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно, комментируя ситуацию вокруг ЗАЭС, подчеркнул "недопустимость и непростительность" действий российской стороны.

"В связи с высказываниями генсекретаря кабинета министров Японии Мацуно 24 августа насчет военной спецоперации России на Украине хотели бы отметить, что Запорожскую АЭС обстреливают вооруженные силы Украины, а не нашей страны. Соответствующие доказательства были в большом количестве представлены российской стороной на заседании Совета Безопасности ООН 23 августа", — сказал Галузин.

По его словам, "формулировки о насилии и варварских действиях, которыми изобиловало заявление генсека кабмина", необходимо адресовать "именно киевскому режиму". Посол добавил, что украинская сторона с 2014 года "в присущей нацистам манере осуществляли геноцид в отношении мирного населения Востока Украины (ныне — Донецкая и Луганская Народные Республики)".

Также дипломат указал, что Япония как единственная в мире страна, пострадавшая от американского атомного оружия, должна сделать все возможное для остановки атак украинских войск на Запорожскую АЭС, тем самым предотвратить нависшую над Европой катастрофу.