МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Импортируемый Польшей уголь дорогой и имеет слишком низкую калорийность и может заменить российский или польский лишь в минимальной степени, из-за такого сочетания высокой цены и низкого качества оптовики боятся его продавать. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita. Большинство жителей Польши выступили против перехода страны на евро

Ранее сообщалось, что Польша полностью запретила импорт российского угля, что резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Стоимость тонны угля у частных поставщиков достигает 640 долларов. Министерство климата и окружающей среды страны в сложившейся ситуации в начале июля отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления.

"Импортный уголь имеет серьезные недостатки. Оптовики боятся его продавать. Калорийность импортного угля меньше, чем отечественного. Полякам понадобится больше угля, чем рассчитывали… Импортный энергетический уголь может лишь в минимальной степени заменить российский и отечественный для нужд индивидуальных потребителей", — отмечает издание.

Газета, сославшись на представителей угольной отрасли, подчеркнула, что из каждой тонны энергетического угля после просеивания остается лишь 10-20% продукта, пригодного для продажи индивидуальным потребителям в качестве топлива, тогда как министерство климата и окружающей среды заявляло, что эта доля составит 20-40%. По словам председателя Торговой палаты продавцов польского угля Лукаша Горбача, "из одной тонны такого сырья можно получить на отопление около 15-20%". Кроме того, при низкой калорийности импортного угля его стоимость значительно выше.