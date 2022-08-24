ПАРИЖ, 24 авг — ПРАЙМ. Газохранилища Франции заполнены на 88%, что является одним из лучших показателей заполняемости в Евросоюзе, сообщила в среду президент французского Комитета по регулированию энергетики (CRE) Эммануэль Варгон в эфире телеканала BFMTV. Евросоюз приближается к целевому уровню заполненности ПХГ

"Заполненность сегодня немного превосходит 88%. Это лучше, чем у наших европейских соседей. Наша цель — заполнить газохранилища на 100% к началу зимы. Мы вполне уверены, что достигнем этой цели", — заявила она.

Варгон отметила, что прилагаются все усилия к тому, чтобы зима прошла без дефицита газа повышения цен, но призвала крупные предприятия потреблять меньше электроэнергии, а магазины – приглушать освещение.

В июле министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше сообщила, что Франция намерена полностью заполнить стратегические газохранилища к 1 ноября, что превосходит цели, поставленные Еврокомиссией.

Согласно новым правилам ЕК, хранилища должны быть заполнены "голубым топливом" на 80% к 1 ноября 2022 года, а в последующие годы — на 90%. Газовые хранилища есть в 18 из 27 стран ЕС.

В июле министры энергетики стран ЕС согласовали новый регламент добровольного сокращения потребления природного газа в ЕС как минимум на 15% по сравнению со средним потреблением за предыдущие пять лет. Кроме того, был согласован механизм оповещения ЕС (EU Alert), который может быть активирован в случае серьезной нехватки газа в хранилищах или чрезвычайно высокого спроса на газ путем установления обязательного целевого показателя снижения на уровне 15%.