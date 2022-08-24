МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Золотодобывающая компания Nordgold построила новую электростанцию на своем руднике в Гвинее, инвестиции в проект составили 30 миллионов долларов, говорится в пресс-релизе компании. Стоимость золота удерживается вблизи 1760 долларов за тройскую унцию

Nordgold — золотодобывающая компания Алексея Мордашова, ее предприятия находятся в Буркина-Фасо, Гвинее, России и Казахстане. Компания объединяет два проекта развития, четыре проекта с локализованными ресурсами и широкий портфель геологоразведочных проектов и лицензий. В 2021 году компания снизила производства золота на 2% — до 1,024 миллиона унций, сократив чистую прибыль на 35% — до 374,5 миллиона долларов.

"Международная компания Nordgold объявляет о вводе в эксплуатацию новой электростанции на руднике Lefa — одном из крупнейших золотодобывающих предприятий в Гвинее… Общие инвестиции Nordgold в данный проект составили 30 миллионов долларов", — сказано в сообщении.

Пресс-служба компании подчеркнула, что новая мазутная электростанция мощностью 33 МВт была спроектирована китайской группой SUMEC, основное генерирующее оборудование поставлено Hyundai Heavy Industries. Она заменила старую станцию, что в дальнейшем обеспечит снижение потребления топлива для производства электроэнергии на 15% и моторного масла — на 30%, а также сократит выбросы парниковых газов на 17 тысяч тонн в год. Кроме того, установка новейших систем обнаружения возгораний на самых ранних этапах повысит уровень безопасности сотрудников.

По словам руководителя проекта строительства электростанции Брайна Нела, объект позволит сократить выбросы парниковых газов и обеспечить устойчивое энергоснабжение предприятия, создав прочную основу для увеличения минерально-сырьевой базы компании в регионе.